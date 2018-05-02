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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Протести в Вірменії: демонстранти в Єревані розблокували всі вулиці і дороги

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Демонстранти в 17:00 за місцевим часом відкрили всі вулиці і дороги, перекриті з раннього ранку. Вони зараз рухаються до Площі Республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на news.am.

Протести в Вірменії: демонстранти в Єревані розблокували всі вулиці і дороги

Дороги і вулиці були відкриті після призову лідера опозиції, депутата Нікола Пашиняна. Він також закликав усіх зібратися о 19:00 на Площі Республіки, де має відбутися черговий мітинг.

Як повідомляв УНН, вибори прем'єра Вірменії соостояться 8 травня .

Нагадаємо, у Вірменії в результаті акцій протесту повністю заблоковано залізничне сполучення.

Демонстранти також блокують центральні вулиці Єревана, мости і міжнародні автомобільні траси. Перекрита дорога Єреван-Севан і ділянку траси Вірменія-Грузія. Крім того, перекрито доступ в єреванський міжнародний аеропорт Звартноц.

Через акції протесту не можуть зібратися на засідання депутати парламенту Вірменії. Зареєстровані тільки 27 з 105 депутатів. Опозиція бойкотує засідання. Депутати від правлячої Республіканської партії, яка займає більшість місць в Національних зборах Вірменії, які не можуть дістатися до парламенту.

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