Протести в Вірменії: демонстранти в Єревані розблокували всі вулиці і дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Демонстранти в 17:00 за місцевим часом відкрили всі вулиці і дороги, перекриті з раннього ранку. Вони зараз рухаються до Площі Республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на news.am.
Дороги і вулиці були відкриті після призову лідера опозиції, депутата Нікола Пашиняна. Він також закликав усіх зібратися о 19:00 на Площі Республіки, де має відбутися черговий мітинг.
Як повідомляв УНН, вибори прем'єра Вірменії соостояться 8 травня .
Нагадаємо, у Вірменії в результаті акцій протесту повністю заблоковано залізничне сполучення.
Демонстранти також блокують центральні вулиці Єревана, мости і міжнародні автомобільні траси. Перекрита дорога Єреван-Севан і ділянку траси Вірменія-Грузія. Крім того, перекрито доступ в єреванський міжнародний аеропорт Звартноц.
Через акції протесту не можуть зібратися на засідання депутати парламенту Вірменії. Зареєстровані тільки 27 з 105 депутатів. Опозиція бойкотує засідання. Депутати від правлячої Республіканської партії, яка займає більшість місць в Національних зборах Вірменії, які не можуть дістатися до парламенту.