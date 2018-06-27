Протесты в Черкассах: активисты "взяли в заложники" депутатов и требуют увольнения Залоги
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Сегодняшняя сессия Черкасского областного совета началась с блокирования трибуны, передает УНН со ссылкой на местное издание "Вычерпно".
Ветераны АТО и фермеры требуют прозрачного распределения земли и отчета председателя Черкасской ОГА Юрия Ткаченко и руководительницы Госегокадастра в Черкасской области Ольги Залоги.
Протестующие предупреждают, что не выпустят депутатов из сессионного зала, пока Залога не будет уволена.
"Мы будем блокировать работу областного совета, пока не будут выполнены наши требования", - уверяют участники блокады.
Напомним, неделю под стенами Черкасской облгосадминистрации стоит палаточный городок ветеранов АТО и фермеров, возмущенных действиями местного Госгеокадастра.
Они утверждают, что при руководстве Залоги Госгеокадастр превратился в "рассадник коррупции".
Ранее УНН сообщал, что в марте депутаты Черкасского областного совета коллегиально приняли решение об увольнении руководства местного Госгеокадастра и проведения комплексной проверки. С этими просьбами они обратились к Генеральному прокурору Юрию Луценко, Премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Госгеокадастра Александру Колотилину. Но до сих пор никакой реакции не было.