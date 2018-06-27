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Протести в Черкасах: активісти “взяли у заручники” депутатів і вимагають звільнення Залоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Сьогоднішня сесія Черкаської обласної ради розпочалася з блокування трибуни, передає УНН з посиланням на місцеве видання "Вичерпно".

Ветерани АТО та фермери вимагають прозорого розподілення землі та звіту голови Черкаської ОДА Юрія Ткаченка і очільниці Держегокадастру в Черкаській області Ольги Залоги.

Протестувальники попереджають, що не випустять депутатів із сесійної зали, допоки Залога не буде звільнена.

“Ми будемо блокувати роботу обласної ради, поки не будуть виконані наші вимоги”, — запевняють учасники блокади.

Нагадаємо, тиждень під стінами Черкаської облдержадміністрації стоїть наметове містечко ветеранів АТО і фермерів, обурених діями місцевого Держгеокадастру.

Вони стверджують, що за керівництва Залоги Держгеокадастр перетворився на “розсадник корупції”.

Раніше УНН повідомляв, що в березні депутати Черкаської обласної ради колегіально прийняли рішення про звільнення керівництва місцевого Держгеокадастру і проведення комплексної перевірки. З цими проханнями вони звернулися до Генерального прокурора Юрія Луценка, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і голови Держгеокадастру Олександра Колотіліна. Але до цього часу жодної реакції не було.

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