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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Протесты в Армении: в Ереване полиция задержала 49 человек

Киев • УНН

 • 9119 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Полиция Армении сообщила о 49 людях, задержанных в связи с протестами в столице страны Ереване по состоянию на 13:00. Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода", передает УНН.

Протесты в Армении: в Ереване полиция задержала 49 человек

Как пишет издание, среди задержанных - оппозиционные политики Арарат Мирзоян, Никол Пашинян и Сасун Микаелян.

Кроме того, в соцсетях появилось сообщение о задержании эксперта-международника Степана Григоряна.

Как сообщал УНН, сегодня состоялись переговоры Премьера Армении Сержа Саргсяна с лидером оппозиции Пашиняном, которые в результате были сорваны Саргсяном.

Напомним, в Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Протесты проходят и в других крупных городах Армении.

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