Протесты в Армении: в Ереване полиция задержала 49 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Полиция Армении сообщила о 49 людях, задержанных в связи с протестами в столице страны Ереване по состоянию на 13:00. Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода", передает УНН.
Как пишет издание, среди задержанных - оппозиционные политики Арарат Мирзоян, Никол Пашинян и Сасун Микаелян.
Кроме того, в соцсетях появилось сообщение о задержании эксперта-международника Степана Григоряна.
Как сообщал УНН, сегодня состоялись переговоры Премьера Армении Сержа Саргсяна с лидером оппозиции Пашиняном, которые в результате были сорваны Саргсяном.
Напомним, в Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.
Протесты проходят и в других крупных городах Армении.