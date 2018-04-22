Протести у Вірменії: у Єревані поліція затримал 49 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Поліція Вірменії повідомила про 49 людей, затриманих у зв’язку з протестами у столиці країни Єревані станом на 13:00. Про це інформує вірменська служба "Радіо Свобода", передає УНН.
Як пише видання, серед затриманих – опозиційні політики Арарат Мирзоян, Нікол Пашинян та Сасун Мікаелян.
Окрім того, у соцмережах з’явилось повідомлення про затримання експерта-міжнародника Степана Григоряна.
Як повідомляв УНН, сьогодні відбулись переговори Прем’єра Вірменії Сержа Саргсяна з лідером опозиції Пашиняном, які в результаті були зірвані Саргсяном.
Нагадаємо, у Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.
Протести відбуваються і в інших великих містах Вірменії.