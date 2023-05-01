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Протесты во Франции набирают обороты: задержан 291 человек, 108 сотрудников полиции ранены

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. По словам министра внутренних дел, по меньшей мере 108 полицейских были ранены и 291 человек задержан по всей Франции в результате насилия, которое вспыхнуло во время первомайских протестов, выразившихся в возмущении пенсионной реформой президента Эммануэля Макрона, передает УНН ссылаясь на AFP.

Детали

Марши были организованы местными профсоюзами в честь Дня трудящихся и впоследствии превратились в акции протеста против французского правительства и президента Эммануэля Макрона.

В Париже, где марши начались мирно, ситуация быстро обострилась после того, как разразились столкновения между некоторыми протестующими и полицией в районе 11-го округа города.

Тем временем полиция применила слезоточивый газ против участников беспорядков, которые начали стрелять в полицейских фейерверками и бросать бутылки с зажигательной смесью и банки.

В Лионе было подожжено несколько автомобилей и выбиты окна нескольких предприятий.

В городе Нант на западе Франции протестующие собрали мусорные баки и подожгли их, разбили витрины магазинов, а в ответ полиция применила слезоточивый газ.

В городе Марсель группа из более чем сотни человек ненадолго захватила роскошную гостиницу неподалеку от старого порта, после чего была вытеснена полицией.

Министерство внутренних дел оценило общее количество демонстрантов в 782 000 человек, в том числе 112 000 в столице, Париже, но профсоюз CGT заявляет, что эта цифра втрое больше: 500 000 в Париже и 2,3 миллиона по всей стране.

#Paris, scènes de chaos la police est sous les projectiles, charges et matraquage. #1erMai #fetedutravail #ReformeDesRetraites #manifs1ermai #manifestation #manifestations #manif1ermai pic.twitter.com/ZnwAYttQfU

— Jules Ravel (@JulesRavel1) May 1, 2023

#Paris, la situation est toujours tendue sur la place de la nation. La police à est débordée. #1erMai #fetedutravail #ReformeDesRetraites #manifs1ermai #manifestation #manifestations #manif1ermai pic.twitter.com/6JwRw1LtoW

— Jules Ravel (@JulesRavel1) May 1, 2023

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