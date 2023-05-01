Протести у Франції набирають обертів: затримано 291 особу, 108 співробітників поліції поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. За словами міністра внутрішніх справ, щонайменше 108 поліцейських було поранено і 291 особу затримано по всій Франції внаслідок насильства, яке спалахнуло під час першотравневих протестів, що висловилися в обуренні пенсійною реформою президента Еммануеля Макрона, передає УНН посилаючись на AFP.
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Марші були організовані місцевими профспілками на честь Дня трудящих згодом перетворилися на акції протесту проти французького уряду та президента Еммануеля Макрона.
У Парижі, де марші почалися мирно, ситуація швидко загострилася після того, як спалахнули зіткнення між деякими протестувальниками та поліцією в районі 11-го округу міста.
Тим часом поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників заворушень, які почали стріляти в поліцейських феєрверками та кидати пляшки із запальною сумішшю та банки.
У Ліоні було підпалено кілька автомобілів та вибито вікна кількох підприємств.
У місті Нант на заході Франції протестувальники зібрали баки для сміття і підпалили їх, розбили вітрини магазинів, а у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.
У місті Марсель група із понад сотні людей ненадовго захопила розкішний готель неподалік старого порту, після чого була витіснена поліцією.
Міністерство внутрішніх справ оцінило загальну кількість демонстрантів у 782 000 осіб, у тому числі 112 000 у столиці, Парижі, але профспілка CGT заявляє, що ця цифра втричі більша: 500 000 у Парижі та 2,3 мільйона по всій країні.
#Paris, scènes de chaos la police est sous les projectiles, charges et matraquage. #1erMai #fetedutravail #ReformeDesRetraites #manifs1ermai #manifestation #manifestations #manif1ermai pic.twitter.com/ZnwAYttQfU— Jules Ravel (@JulesRavel1) May 1, 2023
#Paris, la situation est toujours tendue sur la place de la nation. La police à est débordée. #1erMai #fetedutravail #ReformeDesRetraites #manifs1ermai #manifestation #manifestations #manif1ermai pic.twitter.com/6JwRw1LtoW— Jules Ravel (@JulesRavel1) May 1, 2023