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Протести у Франції набирають обертів: затримано 291 особу, 108 співробітників поліції поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. За словами міністра внутрішніх справ, щонайменше 108 поліцейських було поранено і 291 особу затримано по всій Франції внаслідок насильства, яке спалахнуло під час першотравневих протестів, що висловилися в обуренні пенсійною реформою президента Еммануеля Макрона, передає УНН посилаючись на AFP.

Деталі

Марші були організовані місцевими профспілками на честь Дня трудящих згодом перетворилися на акції протесту проти французького уряду та президента Еммануеля Макрона.

У Парижі, де марші почалися мирно, ситуація швидко загострилася після того, як спалахнули зіткнення між деякими протестувальниками та поліцією в районі 11-го округу міста.

Тим часом поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників заворушень, які почали стріляти в поліцейських феєрверками та кидати пляшки із запальною сумішшю та банки.

У Ліоні було підпалено кілька автомобілів та вибито вікна кількох підприємств.

У місті Нант на заході Франції протестувальники зібрали баки для сміття і підпалили їх, розбили вітрини магазинів, а у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

У місті Марсель група із понад сотні людей ненадовго захопила розкішний готель неподалік старого порту, після чого була витіснена поліцією.

Міністерство внутрішніх справ оцінило загальну кількість демонстрантів у 782 000 осіб, у тому числі 112 000 у столиці, Парижі, але профспілка CGT заявляє, що ця цифра втричі більша: 500 000 у Парижі та 2,3 мільйона по всій країні.

#Paris, scènes de chaos la police est sous les projectiles, charges et matraquage. #1erMai #fetedutravail #ReformeDesRetraites #manifs1ermai #manifestation #manifestations #manif1ermai pic.twitter.com/ZnwAYttQfU

— Jules Ravel (@JulesRavel1) May 1, 2023

#Paris, la situation est toujours tendue sur la place de la nation. La police à est débordée. #1erMai #fetedutravail #ReformeDesRetraites #manifs1ermai #manifestation #manifestations #manif1ermai pic.twitter.com/6JwRw1LtoW

— Jules Ravel (@JulesRavel1) May 1, 2023

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