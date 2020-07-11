Протесты в Болгарии: президент призвал правительство и генпрокурора уйти в отставку

С требованием отставки правительства Бойко Борисова и генерального прокурора страны Ивана Гашева президент выступил после того, как двумя днями ранее Генпрокуроратура провела в канцелярии президента обыски.

Обыск произошел после того, как Радев заявил, что Национальная служба защиты (НСЗ), которая отвечает за охрану президента, премьер-министра и других высокопоставленных чиновников, должна прекратить защищать Ахмеда Догана, почетного председателя “Движения за права и свободы” (ДПС) . По его словам, хотя НСЗ подчиняется президенту, решение касательно безопасности Догана принимает комиссия, подчиненная исполнительной власти, то есть Бойко Борисову.

Накануне вечером в столице Болгарии прошли две акции протеста. Одна состоялась возле администрации президента, где сторонники Радева выступили против действий прокурора и правительства, обвиняя их в произволе и коррупции. Другая акция проходила у Совета министров — в поддержку правящей партии “Граждане за европейское развитие Болгарии” (ГЕРБ) премьера Бойко Борисова.

Еще один протест развернулся у Черного моря — на пляже, где неподалеку находится резиденция лидера “Движения за права и свободы” (ДПС) Ахмета Догана. Людям противостояли служащие Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Несколько тысяч протестующих пробились 11 июля на пляж у резиденции Догана, которая расположена за примерно 400 километров от столицы Софии. Протестующие требовали равной защиты для всех и доступа к пляжу.

Доган является одним из самых влиятельных людей в Болгарии, и многие считают, что его ГНС контролирует судебную систему страны, включая прокуратуру.

Перед третьей ночи митингов против коррупции и правящей власти люди скандировали в Софии требования об отставке перед зданием правительства, парламента и Дворцом правосудия.

Протесты в Болгарии проходят на фоне растущей политической напряженности между Радевым и правоцентристским правительством премьера Борисова накануне выборов, запланированных на 2021.