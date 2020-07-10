У Болгарії президент очолив антиурядовий протест
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Софії пройшла акція протесту проти дій уряду та на підтримку президента Болгарії Румена Радева? який особисто очолив протест. Про це повідомляє УНН із посиланням на портал Nova.
"У четвер громадяни вийшли на антиурядовий протест перед адміністрацією президента. Серед них був і сам глава Болгарії Румен Радев разом із віце-президентом Іліяною Йотовою", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що причиною протесту став обшук у четвер зранку представниками прокуратури, міністерства внутрішніх справ та низки інших органів у президентській адміністрації. Обшуки відбулися у кабінетах радника президента з питань безпеки і оборони Іллі Мілушева і секретаря з правових питань та антикорупції Пламена Узунова.
Невдовзі обох згаданих посадовців було затримано за підозрою у "торгівлі впливом". Затримано, окрім цього, й відомого болгарського підприємця Пламена Бобокова.
Сам же президент Румен Радев переконаний, що причиною таких дій стала його критична позиція щодо уряду та прокуратури.
"Дорогі болгари, дякую всім вам сьогодні. Болгарська мафія досягла неможливого - об’єднала народ проти себе. Нам належить усунути мафію з виконавчої влади, вигнати мафію з прокуратури, яку мафія використовувала як політичний щит для репресій", - заявив Радев у виступі перед демонстрантами.
Як раніше повідомлялося в УНН, у Сербії третій день тривають антиурядові протести після посилення карантину.