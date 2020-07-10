В Болгарии президент возглавил антиправительственный протест
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Софии прошла акция протеста против действий правительства и в поддержку президента Болгарии Румена Радева, который возглавил лично протест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Nova.
"В четверг граждане вышли на антиправительственный протест перед администрацией президента. Среди них был и сам глава Болгарии Румен Радев вместе с вице-президентом Илияной Йотовой", - говорится в сообщении.
Сообщается, что причиной протеста стал обыск в четверг утром представителями прокуратуры, министерства внутренних дел и ряда других органов в президентской администрации. Обыски прошли в кабинетах советника президента по вопросам безопасности и обороны Ильи Милушева и секретаря по правовым вопросам и антикоррупции Пламена Узунова.
Вскоре обое упомянутые должностные лица были задержаны по подозрению в "торговле влиянием". Задержан, кроме этого, и известный болгарский предприниматель Пламен Бобоков.
Сам же президент Румен Радев убежден, что причиной таких действий стала его критическая позиция в отношении правительства и прокуратуры.
"Дорогие болгары, спасибо всем вам сегодня. Болгарская мафия достигла невозможного - объединила народ против себя. Нам предстоит устранить мафию из исполнительной власти, выгнать мафию из прокуратуры, которую мафия использовала как политический щит для репрессий", - заявил Радев в выступлении перед демонстрантами.
Как ранее сообщалось в УНН, в Сербии третий день продолжаются антиправительственные протесты после усиления карантина.