Протесты в Беларуси: глава Минпромышленности страны заявил, что все предприятия "работают в штатном режиме"

“Все предприятия Минпрома работают в штатном режиме. Конечно, есть люди которые выражают свою точку зрения немного по-другому, чем большинство. Наша задача — объяснить им, что они поступают неправильно и те цели, которые перед собой ставят — ничего хорошего, доброго для коллективов заводов не принесут. Многие не понимают, что разрушить можно все в один миг, однако вернуть и воссоздать вновь — не так-то просто”, — сказал Пархомчик.

“По состоянию на сегодняшний день, у нас тех, кто отбился от нашего коллектива, — а коллектив Минпрома составляет 150 тыс. (человек), — на сегодняшнее утро всего лишь 10 человек. Все остальные приходят на свои рабочие места и выполняют свою поставленную задачу”, — отметил он.

“Я попросил своих коллег, давайте сделаем эту неделю неделей примирения. Примирения с теми, кто ошибся, с теми, кто заблудился, с теми, кто не поддерживает сегодня руководителей предприятий”, — добавил Пархомчик.

Он также указал на то, что поставщики, наблюдающие за ситуацией в республике, начинают сомневаться в надежности производственных цепочек в Беларуси и страхуют сделки, в то время как раньше взаимодействие между белорусскими предприятиями и их партнерами “строились по-товарищески”, что позволяло осуществлять оплату продукции с отсрочкой до 90 дней. Такое положение дел ведет к тому, что поставщики начинают страховать сделки, а это, в свою очередь, означает дополнительные затраты для белорусских предприятий, добавил министр. Он также подчеркнул, что если заводы не будут работать несколько недель, то это может привести к тому, что промышленности потребуются годы на восстановление.

Сюжет государственного телеканала ОНТ: