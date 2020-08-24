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Протести у Білорусі: глава Мінпромисловості країни заявив, що усі підприємства "працюють у штатному режимі"

Київ • УНН

 • 14942 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Підприємства міністерства промисловості Білорусі працюють в штатному режимі, заявив у неділю в ефірі державного телеканалу ОНТ глава відомства Петро Пархомчік, пише УНН.

Протести у Білорусі: глава Мінпромисловості країни заявив, що усі підприємства "працюють у штатному режимі"

“Всі підприємства Мінпрому працюють в штатному режимі. Звичайно, є люди які висловлюють свою точку зору трохи по-іншому, ніж більшість. Наше завдання — пояснити їм, що вони чинять неправильно і ті цілі, які перед собою ставлять — нічого хорошого, доброго для колективів заводів не принесуть. Багато хто не розуміє, що зруйнувати можна все в одну мить, однак повернути і відтворити знову — не так-то просто”, — сказав Пархомчік.

“Станом на сьогоднішній день, у нас тих, хто відбився від нашого колективу, — а колектив Мінпрому становить 150 тис. (осіб), — на сьогоднішній ранок всього лише 10 осіб. Всі інші приходять на свої робочі місця і виконують свою поставлену задачу”, — зазначив він.

“Я попросив своїх колег, давайте зробимо цей тиждень тижнем примирення. Примирення з тими, хто помилився, з тими, хто заблукав, з тими, хто не підтримує сьогодні керівників підприємств”, — додав Пархомчік.

Він також вказав на те, що постачальники, які спостерігають за ситуацією в республіці, починають сумніватися в надійності виробничих ланцюгів в Білорусі і страхують угоди, в той час як раніше взаємодія між білоруськими підприємствами і їхніми партнерами “будувалися по-дружньому”, що дозволяло здійснювати оплату продукції з відстрочкою до 90 днів. Такий стан справ призводить до того, що постачальники починають страхувати угоди, а це, в свою чергу, означає додаткові витрати для білоруських підприємств, додав міністр. Він також підкреслив, що якщо заводи не працюватимуть кілька тижнів, то це може привести до того, що промисловості потрібні роки на відновлення.

Сюжет державного телеканалу ОНТ:

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