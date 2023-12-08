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Протест на границе с Польшей: до 100 пустых грузовиков пропустили на "Угринове" за сутки, в очереди около 270

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 12:07  •  28339 просмотра

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Около 100 грузовиков из Украины пересекли границу в ПП "Угринов-Долгобичув", а 270 грузовиков все еще стоят в очереди на выезд из Украины

Через пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе за минувшие сутки пропустили около 100 тяжеловесных транспортных средств из Украины. В очереди по состоянию на утро около 270 пустых грузовиков. Об этом в эфире телемарафона в пятницу рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

За минувшие сутки границу пересекло около 100 грузовых транспортных средств. Возможность обеспечения пересечения границы за сутки составляет где-то 100 или чуть больше транспортных средств, и такое движение происходит

- рассказал Демченко.

По его словам, по состоянию на утро сегодня в очередях находится около 270 грузовиков, которые хотят пустыми пересечь границу на выезд из Украины.

Кроме того, Демченко отметил, что пока движения участников акции протеста для того, чтобы разблокировать границу, не происходит.

Дополнение

Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков и создать в системе "єЧерга" отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчова".

Протест польских перевозчиков начался 6 ноября, сначала на трех пунктах пропуска. Впоследствии протест расширили на четвертый ПП.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Протест на кордоні з Польщею: до 100 порожніх вантажівок пропустили на "Угринові" за добу, у черзі близько 270
Protest at the border with Poland: up to 100 empty trucks allowed to enter Uhryniv per day, about 270 in line
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Протест на границе с Польшей: до 100 пустых грузовиков пропустили на "Угринове" за сутки, в очереди около 270

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