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Проспект Героев Сталинграда в Киеве могут переименовать

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КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения "О переименовании проспекта, бульваров, улиц, переулков, уточнении названий и возвращении исторического названия в городе Киеве". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевсовета.

Согласно проекту решения, предлагается уточнить названия двух улиц и переулка. Изменения касаются только написание имен:

- ул. Алма-Атинская - ул. Алматинская (Днепровский р-н);
- ул. Кустанайская - ул. Костанайская (Голосеевский р-н);

- пер. Кустанайский - пер. Костанайский (Голосеевский р-н).

Также предлагается вернуть пер. Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название - пер. Воздвиженский.

Кроме того, предполагается переименование следующих проспекта, бульваров, улиц и переулков:

- бул. Дружбы Народов - на бул. Николая Михновского (Печерский р-н)

- бул. Михаила Кольцова - на бул. Николая Руденко (Святошинский р-н)

- ул. Гайдара - на ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);

- ул. Генерала Наумова - на ул. Людмилы Фои (Святошинский р-н);

- ул. Маршала Тимошенко - на ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н);

- ул. Московская - на ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н);

- ул. Новороссийская - на ул. Опришковская (Днепровский р-н);

- ул. Александра Горовица - на ул. Василия Барки (Соломенский р-н)

- ул. Петровского - на ул. Василия Щавинская (Деснянский р-н);

- ул. Пугачева - на ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);

- ул.Семашко - на ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н);

- ул. Тропинина - на ул. Якубенкивскую (Шевченковский р-н);

- пер. Делегатский - на пер. Федоровский (Шевченковский р-н);

- пер. Михаила Реута - на ул. Памвы Беринды (Печерский р-н);

- просп. Героев Сталинграда - на просп. Владимира Ивасюка (Оболонский р-н).

Соответствующие переименования должен утвердить еще Киевсовет на пленарном заседании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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