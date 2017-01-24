Проспект Героїв Сталінграда у Києві можуть перейменувати

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків депутати погодили проект рішення “Про перейменування проспекту, бульварів, вулиць, провулків, уточнення назв та повернення історичної назви у місті Києві”. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.

Відповідно до проекту рішення, пропонується уточнити назви двох вулиць та провулку. Зміни стосуються лише написання власних назв:

— вул. Алма-Атинська — вул. Алматинська (Дніпровський р-н);
— вул. Кустанайська — вул. Костанайська (Голосіївський р-н);

— пров. Кустанайський — пров. Костанайський (Голосіївський р-н).

Також пропонується повернути пров. Ладо Кецховелі у Подільському районі історичну назву — пров. Воздвиженський.

Окрім того, передбачається перейменування наступних проспекту, бульварів, вулиць та провулків:

— бул. Дружби Народів — на бул. Миколи Міхновського (Печерський р-н);

— бул. Михайла Кольцова — на бул. Миколи Руденка (Святошинський р-н);

— вул. Гайдара — на вул. Сім’ї Прахових (Голосіївський р-н);

— вул. Генерала Наумова — на вул. Людмили Фої (Святошинський р-н);

— вул. Маршала Тимошенка — на вул. Миколи Кагарлицького (Оболонський р-н);

— вул. Московська — на вул. Дмитра Годзенка (Печерський р-н);

— вул. Новоросійська — на вул. Опришківська (Дніпровський р-н);

— вул. Олександра Горовиця — на вул. Василя Барки (Солом’янський р-н);

— вул. Петровського — на вул. Василя Щавінського (Деснянський р-н);

— вул. Пугачова — на вул. Академіка Ромоданова (Шевченківський р-н);

— вул.Семашка — на вул. Миколи Павлушкова (Святошинський р-н);

— вул. Тропініна — на вул. Якубенківська (Шевченківський р-н);

— пров. Делегатський — на пров. Федорівський (Шевченківський р-н);

— пров. Михайла Реута — на пров. Памви Беринди (Печерський р-н);

— просп. Героїв Сталінграда — на просп. Володимира Івасюка (Оболонський р-н).

Відповідні перейменування має затвердити ще Київрада на пленарному засіданні.

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