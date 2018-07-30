Пророссийские журналисты на Донбассе продолжают снимать ролики для дискредитации ВСУ

"По указанию кураторов, это делается с целью формирования якобы "положительного отношения" местного населения к деятельности т.н. "силовых структур "ДНР/ЛНР". Так, с 28 июля этого года в подразделениях 3 отдельной мотострелковой бригады работала съемочная группа для подготовки постановочного сюжета/репортажа соответствующего пропагандистского содержания", - рассказал он.



По словам Гуцуляка, на Мариупольском направлении на передовые позиции 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты отмечено прибытие съемочной группы под руководством т.н. пресс-секретаря 1 АК ВС РФ, в связи с чем передовым подразделениям введено распоряжение о временном запрете открытия огня.



"Подготовка видеоматериалов, дискредитирующих деятельность ВС Украины, связанная с очередным намерением оккупантов обвинить украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня", - подчеркнул представитель Минобороны.



В то же время Гуцуляк очередной раз подчеркнул, что Объединенные силы строго соблюдают минские договоренности и режим прекращения огня.



Как сообщал УНН, сегодня с полуночи незаконные вооруженные формирования совершили 9 прицельных обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.