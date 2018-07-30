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Пророссийские журналисты на Донбассе продолжают снимать ролики для дискредитации ВСУ

Пророссийские журналисты на Донбассе продолжают снимать ролики для дискредитации ВСУ

Киев  •  УНН

 • 10150 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Пророссийские журналисты 28 июля снимали сюжет в одном из подразделений боевиков на Донбассе для дискредитации украинских военных. Об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк ссылаясь на данные Главного управления разведки, передает УНН.

"По указанию кураторов, это делается с целью формирования якобы "положительного отношения" местного населения к деятельности т.н. "силовых структур "ДНР/ЛНР". Так, с 28 июля этого года в подразделениях 3 отдельной мотострелковой бригады работала съемочная группа для подготовки постановочного сюжета/репортажа соответствующего пропагандистского содержания", - рассказал он.

По словам Гуцуляка, на Мариупольском направлении на передовые позиции 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты отмечено прибытие съемочной группы под руководством т.н. пресс-секретаря 1 АК ВС РФ, в связи с чем передовым подразделениям введено распоряжение о временном запрете открытия огня.

"Подготовка видеоматериалов, дискредитирующих деятельность ВС Украины, связанная с очередным намерением оккупантов обвинить украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня", - подчеркнул представитель Минобороны.

В то же время Гуцуляк очередной раз подчеркнул, что Объединенные силы строго соблюдают минские договоренности и режим прекращения огня.

Как сообщал УНН, сегодня с полуночи незаконные вооруженные формирования совершили 9 прицельных обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.

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