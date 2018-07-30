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Проросійські журналісти на Донбасі продовжують знімати ролики для дискредитації ЗСУ

Київ • УНН

 • 10150 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Проросійські журналісти 28 липня знімали сюжет в одному з підрозділів бойовиків на Донбасі для дискредитації українських військових. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк посилаючись на дані Головного управління розвідки, передає УНН.

"За вказівками кураторів, це робиться з метою формування нібито "позитивного ставлення" місцевого населення до діяльності т.зв. "силових структур "ДНР/ЛНР". Так, з 28 липня цього року у підрозділах 3 окремої мотострілецької бригади працювала знімальна група для підготовки постановочного сюжету/репортажу відповідного пропагандистського змісту", - розповів він.

За словами Гуцуляка, на Маріупольському напрямку на передові позиції 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти відмічено прибуття знімальної групи під керівництвом т.зв. прес-секретаря 1 АК ЗС РФ, у зв’язку з чим передовим підрозділам доведено розпорядження про тимчасову заборону відкриття вогню.

"Підготовка відеоматеріалів, дискредитуючих діяльність ЗС України, пов’язана з черговим наміром окупантів звинуватити українську сторону в порушенні режиму припинення вогню", - наголосив речник Міноборони.

Водночас Гуцуляк вчергове наголосив, що Об’єднані сили суворо дотримуються мінських домовленостей та режиму припинення вогню.

Як повідомляв УНН, сьогодні з опівночі незаконні збройні формування здійснили 9 прицільних обстрілів позицій українських військових на Донбасі.

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