Проросійські журналісти на Донбасі продовжують знімати ролики для дискредитації ЗСУ

"За вказівками кураторів, це робиться з метою формування нібито "позитивного ставлення" місцевого населення до діяльності т.зв. "силових структур "ДНР/ЛНР". Так, з 28 липня цього року у підрозділах 3 окремої мотострілецької бригади працювала знімальна група для підготовки постановочного сюжету/репортажу відповідного пропагандистського змісту", - розповів він.



За словами Гуцуляка, на Маріупольському напрямку на передові позиції 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти відмічено прибуття знімальної групи під керівництвом т.зв. прес-секретаря 1 АК ЗС РФ, у зв’язку з чим передовим підрозділам доведено розпорядження про тимчасову заборону відкриття вогню.



"Підготовка відеоматеріалів, дискредитуючих діяльність ЗС України, пов’язана з черговим наміром окупантів звинуватити українську сторону в порушенні режиму припинення вогню", - наголосив речник Міноборони.



Водночас Гуцуляк вчергове наголосив, що Об’єднані сили суворо дотримуються мінських домовленостей та режиму припинення вогню.



Як повідомляв УНН, сьогодні з опівночі незаконні збройні формування здійснили 9 прицільних обстрілів позицій українських військових на Донбасі.