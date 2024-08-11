Прорыв продолжается: военные ВСУ, вероятно, взяли еще одно село в курской области

В сети распространяется видео, где один из военных утверждает, что ВСУ взяли под контроль еще одно село в российской курской области. Соответствующее видео в своем Telegram-канале распространил журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.

"ВСУ взяли под контроль Олешню на курщине. Прорыв продолжается", - говорится в подписи к видео.

Добавим

Олешня - село почти на границе с Украиной в 10 километрах от районного центра Суджа.

Отметим, что информация об Олешни не имеет официального подтверждения. Ни рф, ни Украина официальных комментариев не делали.