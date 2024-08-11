Прорыв продолжается: военные ВСУ, вероятно, взяли еще одно село в курской области
Киев • УНН
В сети появилось видео, где военный утверждает о взятии ВСУ села Олешня в курской области россии. Информация не имеет официального подтверждения ни от Украины, ни от рф.
В сети распространяется видео, где один из военных утверждает, что ВСУ взяли под контроль еще одно село в российской курской области. Соответствующее видео в своем Telegram-канале распространил журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.
"ВСУ взяли под контроль Олешню на курщине. Прорыв продолжается", - говорится в подписи к видео.
Добавим
Олешня - село почти на границе с Украиной в 10 километрах от районного центра Суджа.
Отметим, что информация об Олешни не имеет официального подтверждения. Ни рф, ни Украина официальных комментариев не делали.