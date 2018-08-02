Проректора одесского университета арестовали из-за взяточничества

"По ходатайству прокуратуры Одесской области 1 августа судом взят под стражу проректор одного из одесских университетов, подозреваемого в коррупции. Судом должностному лицу определен размер залога в сумме почти 530 тысяч грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры педагога отстранили от занимаемой должности.

Отмечено, что один из проректоров вуза требовал взятку в 310 тысяч грн от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих.

Напомним, что правоохранители разоблачили чиновника 30 июля в его рабочем кабинете при передаче первого транша в 62,5 тысяч грн.



