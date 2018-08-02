Проректора одеського університету арештували через хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Проректора одного з одеських університетів взято під варту і відсторонено від посади за хабарництво. Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області, передає УНН.
"За клопотанням прокуратури Одещини 1 серпня судом взято під варту проректора одного з одеських університетів, підозрюваного у корупції. Судом посадовцю визначено розмір застави у сумі майже 530 тисяч грн", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за клопотанням прокуратури освітянина відсторонили від займаної посади.
Зазначено, що один з проректорів вищого навчального закладу вимагав хабар у 310 тисяч грн від представника підприємства за укладення договору використання житлової будівлі з причалом для розміщення відпочивальників.
Нагадаємо, що правоохоронці викрили посадовця 30 липня у його робочому кабінеті під час передачі першого траншу у 62,5 тисяч грн.