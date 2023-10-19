Пропагандисты сообщают о ликвидации боевика Александра Можаева, известного как "Бабай"

Детали

Отмечается, что Александр Можаев был якобы ликвидирован в среду вечером.

Об обезвреживании российского террориста также сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

«Александр Можаев "Бабай" наконец-то добежался. Спасибо воинам на Запорожском направлении», - написал Штефан в Telegram.

Официальные источники пока не подтвердили гибель «Бабая».

Дополнение

"Бабай" с 2014 года воевал против Украины на стороне россии. Можаев тогда записывал видео, на которых заявлял, что через несколько дней "возьмет Киев".

Добавим

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 290 680 человек, 4992 танка и сотен единиц другой военной техники.