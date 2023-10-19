Пропагандисты сообщают о ликвидации боевика Александра Можаева, известного как "Бабай"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В сети начали распространяться сообщения о ликвидации ВСУ фронта российского боевика Александра Можаева известного как «Бабай», который якобы был уничтожен на Запорожском направлении. Об этом пишут российские пропагандисты, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Александр Можаев был якобы ликвидирован в среду вечером.
Об обезвреживании российского террориста также сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.
«Александр Можаев "Бабай" наконец-то добежался. Спасибо воинам на Запорожском направлении», - написал Штефан в Telegram.
Официальные источники пока не подтвердили гибель «Бабая».
Дополнение
"Бабай" с 2014 года воевал против Украины на стороне россии. Можаев тогда записывал видео, на которых заявлял, что через несколько дней "возьмет Киев".
Добавим
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 290 680 человек, 4992 танка и сотен единиц другой военной техники.