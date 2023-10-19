Пропагандисти повідомляють про ліквідацію бойовика Олександра Можаєва, відомого як "Бабай"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У мережі почали ширитись повідомлення про ліквідацію ЗСУ фронту російського бойовика Олександра Можаєва відомого як «Бабай».Його нібито було знищено на Запорізькому напрямку. Про це пишуть російські пропагандисти, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Олександр Можаєв був нібито ліквідований у середу ввечері.
Про знешкодження російського терориста також повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
«Александр Можаев "Бабай" нарешті добігався. Дякую воїнам на Запорізькому напрямку», - написав Штефан у Telegram.
Офіційні джерела поки не підтвердили загибелі «Бабая».
Доповнення
"Бабай" з 2014 року воював проти України на боці росії. Можаєв тоді записував відео, на яких заявляв, що за кілька днів "візьме Київ".
Додамо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 290 680 осіб, 4992 танки та сотень одиниць іншої військової техніки.