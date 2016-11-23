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Пропагандиста создания "Винницкой народной республики" приговорили к 3 годам

Киев • УНН

 • 9295 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Жителя Винницкой области приговорили за пропаганду создания "Винницкой народной республики" к 3 годам лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Пропагандиста создания "Винницкой народной республики" приговорили к 3 годам

Установлено, что злоумышленник размещал в социальных сетях и на одном из региональных информационных ресурсов призывы к участию в так называемом референдуме и проведении голосования за создание "Винницкой народной республики".

Суд признал обвиняемого виновным по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

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