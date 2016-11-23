Пропагандиста создания "Винницкой народной республики" приговорили к 3 годам

Установлено, что злоумышленник размещал в социальных сетях и на одном из региональных информационных ресурсов призывы к участию в так называемом референдуме и проведении голосования за создание "Винницкой народной республики".

Суд признал обвиняемого виновным по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.