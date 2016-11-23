Пропагандиста створення "Вінницької народної республіки" засудили до 3 років

Встановлено, що зловмисник розміщував у соціальних мережах та на одному з регіональних інформаційних ресурсів заклики до участі у так званому референдумі та проведенні голосування за створення “Вінницької народної республіки”.

Суд визнав обвинуваченого винним за ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) КК України та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.