Промпроизводство выросло в октябре на 1,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине промышленное производство в октябре выросло на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
В то же время, по информации ведомства, в соответствии с скорректированными данными на эффект календарных дней в годовом измерении рост составил 0,3%.
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При этом, за месяц (октябрь к сентябрю этого года) промпроизводство выросло на 10%, а в январе-октябре - на 1,8%.
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Напомним, в сентябре 2018 года было зафиксировано падение промышленного производства на 1,3% относительно аналогичного периода прошлого года.