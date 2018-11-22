Промвиробництво зросло у жовтні на 1,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні промислове виробництво у жовтні зросло на 1,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України, передає УНН.
Водночас, за інформацією відомства, відповідно до скоригованих даних на ефект календарних днів у річному вимірі зростання становило 0,3%.
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При цьому, за місяць (жовтень до вересня цього року) промвиробництво виросло на 10%, а у січні-жовтні – на 1,8%.
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Нагадаємо, у вересні 2018 року було зафіксоване падіння промислового виробництва на 1,3% відповідно до аналогічного періоду минулого року.