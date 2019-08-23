Промпроизводство в июле упало на 0,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Промышленное производство в Украине в июле 2019 года сократилось на 0,2% по сравнению с июлем 2018 года без учета корректировки на эффект календарных дней. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
При этом, как сообщили в ведомстве, в соответствии со скорректированными на эффект календарных дней данными, в июле этого года (по сравнению с июлем прошлого года) промпроизводство уменьшилось на 1,1%, а в соответствии с июнем - на 0,6%.
В январе-июле 2019 года по сравнению с январем-июлем 2018 года зафиксирован рост промышленного производства на 0,4%.
Отметим, что такие данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Ранее УНН сообщал, что в первом полугодии 2019 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года промышленное производство в Украине выросло на 0,5%.