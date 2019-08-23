Промвиробництво у липні впало на 0,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Промислове виробництво в Україні у липні 2019 року скоротилося на 0,2% порівняно з липнем 2018 року без урахування коригування на ефект календарних днів. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України, передає УНН.
При цьому, як поінформували у відомстві, відповідно до скоригованих на ефект календарних днів даних, у липні цього року (порівняно з липнем минулого року) промвиробництво зменшилося на 1,1%, а відповідно до червня – на 0,6%.
У січні-липні 2019 року порівняно із січнем-липнем 2018 року зафіксоване зростання промислового виробництва на 0,4%.
Зазначимо, що такі дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Раніше УНН повідомляв, що у першому півріччі 2019 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року промислове виробництво в Україні зросло на 0,5%.