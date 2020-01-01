Промоутер Ломаченко остался шокирован выступлением будущего соперника украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Промоутер чемпиона мира Василия Ломаченко - Боб Арум поделился ожиданиями от поединка своего подопечного и американца Теофимо Лопеса с США за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, сообщает УНН со ссылкой на boxingscene.
Арум остался шокирован результатом боя Лопеса и Ричарда комм в котором американец нокаутировал оппонента и завоевал титул IBF.
"В Ломаченко сейчас много молодых оппонентов и против Лопеса будет очень сложная битва. Теофимо считает, что он уже готов боксировать с Ломаченко. Я думаю, Лопес может многих удивить. Я был в шоке после боя с Комми. Я думал, что поединок будет тяжелым", - отметил Арум.
Кроме того, Арум отметил, что борьбу за проведение данного боя ведут "Мэдисон Сквер Гарден" арена в Нью-Йорке, "Барклайс Центр" в Бруклине, а также Саудовская Аравия.
Напомним, что данный бой может пройти в апреле этого года.