Промоутер Ломаченка залишився шокований виступом майбутнього суперника українця

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Промоутер чемпіона світу Василя Ломаченка - Боб Арум, поділився очікуваннями від поєдинку свого підопічного та американця Теофімо Лопеса з США за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, повідомляє УНН з посиланням на boxingscene.

Арум залишився шокованим результатом бою Лопеса і Річарда Коммі в якому американець нокаутував опонента і завоював титул IBF.

"У Ломаченко зараз багато молодих опонентів і проти Лопеса буде дуже складна битва. Теофімо вважає, що він вже готовий боксувати з Ломаченко. Я думаю, Лопес може багатьох здивувати. Я був в шоці після бою з Коммі. Я думав, що поєдинок буде важким", - зауважив Арум.

Крім того, Арум відзначив, що боротьбу за проведення даного бою ведуть "Медісон Сквер Гарден" арена в Нью-Йорку, "Барклайс Центр" у Брукліні, а також Саудівська Аравія.

Нагадаємо, що даний бій може пройти в квітні цього року.

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