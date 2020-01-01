Промоутер Ломаченка залишився шокований виступом майбутнього суперника українця
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Промоутер чемпіона світу Василя Ломаченка - Боб Арум, поділився очікуваннями від поєдинку свого підопічного та американця Теофімо Лопеса з США за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, повідомляє УНН з посиланням на boxingscene.
Арум залишився шокованим результатом бою Лопеса і Річарда Коммі в якому американець нокаутував опонента і завоював титул IBF.
"У Ломаченко зараз багато молодих опонентів і проти Лопеса буде дуже складна битва. Теофімо вважає, що він вже готовий боксувати з Ломаченко. Я думаю, Лопес може багатьох здивувати. Я був в шоці після бою з Коммі. Я думав, що поєдинок буде важким", - зауважив Арум.
Крім того, Арум відзначив, що боротьбу за проведення даного бою ведуть "Медісон Сквер Гарден" арена в Нью-Йорку, "Барклайс Центр" у Брукліні, а також Саудівська Аравія.
Нагадаємо, що даний бій може пройти в квітні цього року.