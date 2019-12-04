Стала відома можлива дата бою Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Промоутер українського чемпіона світу у легкій вазі за трьома версіями Василя Ломаченка — Боб Арум (“Top Rank”) в інтерв’ю YouTube-каналі Tha Boxing Voice, повідомив про нові деталі майбутнього двобою підопічного за звання абсолютного чемпіона світу, передає УНН.
За словами Арума, його клієнт точно не проводитиме бій на території США, це має пройти в Європі. Голова промоутерської кампанії також відзначив, що двобій має пройти в квітні 2020 року, і в нього на руках “дуже серйозні пропозиції” стосовно місця проведення боксерського вечора.
Варто відзначити, що Ломаченко за четвертий пояс чемпіона світу битиметься із кращим у матчі Річарда Коммі (29-2, 26 КО) з Гани або Теофімо Лопеса ( 14-0, 11 КО) з США.
Зауважимо, що Коммі і Лопес визначать чемпіона 14 грудня на арені “Медісон Сквер Гарден” в Нью-Йорку.
Як повідомляв УНН, Ломаченко виражав незадоволеність стосовно необ’єктивності порівняння його заслуг із чемпіоном середньої ваги Альваресом.