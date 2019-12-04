Стала известна возможная дата боя Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира

По словам Арума, его клиент точно не будет проводить бой на территории США, это должно пройти в Европе. Глава промоутерской кампании также отметил, что поединок должен пройти в апреле 2020 года, и у него на руках “очень серьезные предложения” относительно места проведения боксерского вечера.

Стоит отметить, что Ломаченко за четвертый пояс чемпиона мира сразится с лучшим в матче Ричарда Комми (29-2, 26 КО) из Ганы или Теофимо Лопеса (14-0, 11 КО) из США.

Заметим, что комм и Лопес определят чемпиона 14 декабря на арене “Мэдисон Сквер Гарден” в Нью-Йорке.

Как сообщал УНН, Ломаченко выражал недовольство относительно необъективности сравнение его заслуг с чемпионом среднего веса Альваресом.