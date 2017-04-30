Промоутер Э.Джошуа рассказал, когда может состояться бой-реванш с В.Кличко

«Это был один из лучших боев в супер тяжелом весе, который я видел. Кличко, очевидно, потребует реванш. Мы не будем начинать переговоры ни с кем из боксеров, пока не узнаем, что решил Владимир. Если фанаты хотят увидеть реванш, то мы сделаем это. Скорее всего, второй бой пройдет в Кардиффе на Principality Stadium, если мы остановимся в Великобритании. Можем провести шоу и в другой стране. Энтони не прочь поехать в Германию, но он не будет готов раньше октября », - рассказал Е.Хирн.

Напомним, в ночь с 29 на 30 апреле в Лондоне на стадионе «Уэмбли» Владимир Кличко досрочно проиграл Джошуа в 11 раунде. В этом поединке разыгрывались чемпионские пояса по версиям IBF, IBO и WBA.