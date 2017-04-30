Промоутер Е.Джошуа розповів, коли може відбутися бій-реванш із В.Кличком

«Це був один з найкращих боїв в супер важкій вазі, який я бачив. Кличко, вочевидь, вимагатиме реванш. Ми не починатимемо переговори ні з ким з боксерів, поки не дізнаємось, що вирішив Володимир. Якщо фанати прагнуть побачити реванш, то ми зробимо це. Швидше за все, другий бій відбуватиметься в Кардіффі на Principality Stadium, якщо ми зупинимось у Великій Британії. Можемо провести шоу і в іншій країні. Ентоні не проти поїхати до Німеччини, але він не буде готовий раніше жовтня», - розповів Е.Хірн.

Нагадаємо, в ніч з 29 на 30 квітні в Лондоні на стадіоні «Вемблі» Володимир Кличко достроково програв Ентоні Джошуа в 11 раунді. В цьому поєдинку розігрувалися чемпіонські пояси за версіями IBF, IBO та WBA.