Промежуточные результаты расследования "газового дела" ставят под сомнение профессионализм АМКУ - Косянчук

“Я вообще очень критично отношусь к тому, что делает АМКУ. Они работают очень непрофессионально и надуманно. Это все, скорее, выглядит, как заказные акты, чем защита конкуренции на рынке”, — сказал он.

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По расследованию так называемого “газового дела” (из-за резкого повышения цен на сжиженный газ в августе текущего года), эксперт отметил, что “дыма без огня не бывает”, однако озвучены сегодня промежуточные выводы АМКУ относительно “виновных” — очень сомнительные, считает Косянчук.

“Мы понимаем, что не три компании занимались этим безобразием (повышением цен на газ — ред ..). Когда я слышу названия компаний, которые АМКУ уже привлек в качестве ответчиков, то у меня снова появляются сомнения относительно профессионализма АМКУ. Никогда с „Надеждой“ ни „WOG“, ни „ОККО“ договариваться не будут. Там очень серьезная и напряженная ситуация между ними, и поэтому они не могли сделать никаких совместных действий. То, что АМКУ приплел „WOG“ и „ОККО“ это очень странно, потому что это две прозрачные компании. По этим двум компаниям АМКУ все данные в онлайн-режиме. ... Я не думаю, что могут быть какие-то сговора между этими компаниями”, — отметил он.

Напомним, в АМКУ обнародовали промежуточные итоги расследования “газового дела” . Пока в качестве ответчиков по делу привлечено семь юридических лиц, входящих в группу “НАДЕЖДА”, три юридических лица, входящие в группу “WOG” и два юридических лица, входящие в группу “ОККО”.