Проміжні результати розслідування “газової справи” ставлять під сумнів професійність АМКУ - Косянчук
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Антимонопольний комітет України часто працює непрофесійно, відверто відстоюючи не прозору конкуренцію, а інтереси окремих державних органів, зокрема, МЕРТу. І висновки Комітету щодо “газової справи” вкотре викликають сумніви у професійності АМКУ. Про це в коментарі УНН зазначив експерт паливного ринку Леонід Косянчук.
“Я взагалі дуже критично відношуся до того, що робить АМКУ. Вони працюють максимально непрофесійно і надумано. Це все, скоріше, виглядає, як замовні акти, аніж захист конкуренції на ринку”, — сказав він.
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Щодо розслідування так званої “газової справи” (через різке підвищення цін на скраплений газ у серпні поточного року), експерт зауважив, що “диму без вогню не буває”, однак озвучені на сьогодні проміжні висновки АМКУ стосовно “винних” — дуже сумнівні, вважає Косянчук.
“Ми розуміємо, що не три компанії займалися отим неподобством (підвищенням цін на газ — ред..). Коли я чую назви компаній, які АМКУ вже залучив у якості відповідачів, то у мене знову з’являються сумніви щодо професійності АМКУ. Ніколи з „Надією“ ані „WOG“, ані „ОККО“ домовлятися не будуть. Там дуже серйозна і напружена ситуація між ними, і тому вони не могли зробити жодних спільних дій. Те, що АМКУ приплів „WOG“ і „ОККО“ це дуже дивно, бо це дві прозорі компанії. По цим двом компаніям АМКУ має всі дані в онлайн-режимі. ...Я не думаю, що можуть бути якісь змови між цими компаніями”, — зазначив він.
Нагадаємо, в АМКУ оприлюднили проміжні підсумки розслідування “газової справи”. Поки що в якості відповідачів у справі залучено сім юридичних осіб, що входять до групи “НАДІЯ”, три юридичні особи, що входять до групи “WOG” і дві юридичні особи, що входять до групи “ОККО”.