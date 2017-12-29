Проміжні результати розслідування “газової справи” ставлять під сумнів професійність АМКУ - Косянчук

“Я взагалі дуже критично відношуся до того, що робить АМКУ. Вони працюють максимально непрофесійно і надумано. Це все, скоріше, виглядає, як замовні акти, аніж захист конкуренції на ринку”, — сказав він.

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Щодо розслідування так званої “газової справи” (через різке підвищення цін на скраплений газ у серпні поточного року), експерт зауважив, що “диму без вогню не буває”, однак озвучені на сьогодні проміжні висновки АМКУ стосовно “винних” — дуже сумнівні, вважає Косянчук.

“Ми розуміємо, що не три компанії займалися отим неподобством (підвищенням цін на газ — ред..). Коли я чую назви компаній, які АМКУ вже залучив у якості відповідачів, то у мене знову з’являються сумніви щодо професійності АМКУ. Ніколи з „Надією“ ані „WOG“, ані „ОККО“ домовлятися не будуть. Там дуже серйозна і напружена ситуація між ними, і тому вони не могли зробити жодних спільних дій. Те, що АМКУ приплів „WOG“ і „ОККО“ це дуже дивно, бо це дві прозорі компанії. По цим двом компаніям АМКУ має всі дані в онлайн-режимі. ...Я не думаю, що можуть бути якісь змови між цими компаніями”, — зазначив він.

Нагадаємо, в АМКУ оприлюднили проміжні підсумки розслідування “газової справи”. Поки що в якості відповідачів у справі залучено сім юридичних осіб, що входять до групи “НАДІЯ”, три юридичні особи, що входять до групи “WOG” і дві юридичні особи, що входять до групи “ОККО”.