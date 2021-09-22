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"Прометей" получил первый в истории клуба Суперкубок Украины по баскетболу

"Прометей" получил первый в истории клуба Суперкубок Украины по баскетболу

Киев  •  УНН

 • 15468 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В киевском “Дворце Спорта” состоялся поединок за Суперкубок Украины по баскетболу в котором соревновался столичный “Строитель” против “Прометея” с Слободского, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Матч начался с рывка 7: 1 в пользу номинальных гостей. Однако тайм-аут помог “строить” выровнять игру. Впоследствии “Прометей” захватил лидерство в счете и не отпускал его несмотря на различные попытки и рывки от “Будивельника” — 104: 99 в пользу “Прометея”.

В итоге защитник победителей Илья Сидоров получил титул MVP матча. В его добычи 20 пунктов (4/6 трехочковых). А самым результативным у победителей стал Дианжело Харрисон — 25 очков. 19 баллов набрал Эванс, 12 Петров.

В целом самым результативным в матче стал Джиан Клавелл с “Будивельника”. Он набрал 32 очка. Также у столичного коллектива отметим декабря Гордона — 24 очка и 7 подборов.

Справка

В прошлом году матч за Суперкубок Украины не проводился из-за пандемии COVID-19. В 2018 и 2019 годах обладателем трофея становился “Днепр”.

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