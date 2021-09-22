“Прометей” здобув перший в історії клубу Суперкубок України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У київському “Палаці Спорту” відбувся поєдинок за Суперкубок України з баскетболу в якому змагався столичний “Будівельник” проти “Прометея” із Слобожанського, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Матч розпочався із ривка 7:1 на користь номінальних гостей. Проте тайм-аут допоміг “будівелам” вирівняти гру. Згодом “Прометей” захопив лідерство у рахунку і не відпускав його попри різноманітні спроби та ривки від “Будівельника” — 104:99 на користь “Прометея”.
У підсумку захисник переможців Ілля Сидоров отримав титул MVP матчу. У його здобутку 20 пунктів (4/6 триочкових). А найрезультативнішим у переможців став Діанжело Харрісон — 25 очок. 19 балів набрав Еванс, 12 Петров.
А загалом найрезультативнішим у матчі став Джиан Клавелл з “Будівельника”. Він набрав 32 очка. Також у столичного колективу відзначимо гру Гордона — 24 очки і 7 підбирань.
Довідка
У минулому році матч за Суперкубок України не проводився через пандемію COVID-19. У 2018 і 2019 роках володарем трофея ставав “Дніпро”.