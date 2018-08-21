Прокуратура завершила расследование в отношении директора "Львовтеплоэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Правоохранители Львовщины завершили досудебное расследование в отношении директора “Львовтеплоэнерго”. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области, передает УНН.
“Завершено досудебное расследование в отношении депутата Львовского областного совета, директора Львовского городского коммунального предприятия ”Львовтеплоэнерго“, который подозревается в совершении служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины”, — говорится в сообщении.
Как выяснилось, подозреваемый чиновник вопреки требованиям регуляторных актов в сфере энергетики, не имея законного права подписывать договора на поставку возглавляемом предприятию 12 миллионов 510 тысяч метров кубических природного газа, все же заключил договор.
Кроме этого, руководитель указанного предприятия перечислил фирме-поставщику более 3,2 млн грн в то время, когда газ не был доставлен на предприятие.
В настоящее время продолжается ознакомление подозреваемого и его защитника с материалами уголовного производства, после этого обвинительный акт будет направлен в суд.
Ранее Генеральная прокуратура передала в суд дело на главного инженера “Укрзализныци”.