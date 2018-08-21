Прокуратура завершила розслідування стосовно директора "Львівтеплоенерго"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Правоохоронці Львівщини завершили досудове розслідування стосовно директора “Львівтеплоенерго”. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області, передає УНН.
“Завершено досудове розслідування стосовно депутата Львівської обласної ради, директора Львівського міського комунального підприємства „Львівтеплоенерго“, який підозрюється у скоєнні службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України”, — йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалось, підозрюваний службовець всупереч вимогам регуляторних актів у сфері енергетики, не маючи законного права підписувати договори щодо постачання очолюваному підприємству 12 мільйонів 510 тисяч метрів кубічних природного газу, все ж таки уклав договір.
Крім цього, керівник вказаного підприємства перерахував фірмі-постачальнику понад 3,2 млн грн у той час, коли газ не був доставлений на підприємство.
На даний час триває ознайомлення підозрюваного та його захисника із матеріалами кримінального провадження, після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Раніше Генеральна прокуратура передала до суду справу на головного інженера “Укрзалізниці”.