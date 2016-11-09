Прокуратура завершила расследование в отношении судьи Приморского райсуда Одессы

Прокуратура Одесской области направила обвинительный акт в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.

Судья подозревается в вынесении неправосудных решений (ч. 1 ст. 375 УК Украины).

Так, своим решением в деле он наложил арест на имущество предприятия-ответчика и позволил реализацию его урожая. В результате предприятие-истец незаконно получило прибыль фермерского хозяйства от продажи фруктов из сада площадью 50 га.

Таким образом, судья заранее определил результаты дела, частично удовлетворив требования истца, чем помешал деятельности фермерского хозяйства. Кроме того, судья безосновательно признал за гражданами право собственности на имущество коммерческого банка.

В результате супруги незаконно получило в собственность дом на Французском бульваре площадью почти 200 кв и земельный участок площадью 600 м кв. В 2014 году дом был оценен в более чем 250 тыс. долларов. Это решение судья принял без согласия банка на погашение задолженности путем передачи в собственность его имущества физическим лицам.