Прокуратура завершила розслідування щодо судді Приморського райсуду Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Слідчі прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно судді Приморського районного суду Одеси за підозрою у винесенні неправосудних рішень. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Прокуратура Одеської області направила обвинувальний акт до Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивільних i кримінальних справ для визначення підсудності.
Суддя підозрюється у постановленні неправосудних рішень (ч. 1 ст. 375 КК України).
Так, своїм рішенням у справі він наклав арешт на майно підприємства-відповідача та дозволив реалізацію його врожаю. У результаті підприємство-позивач незаконно одержало прибуток фермерського господарства від продажу фруктів із саду площею 50 га.
Таким чином, суддя завчасно визначив результати справи, частково задовольнивши вимоги позивача, чим перешкодив діяльності фермерського господарства. Крім того, суддя безпідставно визнав за громадянами право власності на майно комерційного банку.
В результаті подружжя незаконно отримало у власність будинок на Французькому бульварі площею майже 200 м кв та земельну ділянку площею 600 м кв. У 2014 році будинок оцінено у понад 250 тис. доларів. Це рішення суддя прийняв без згоди банку на погашення заборгованості шляхом передачі у власність його майна фізичним особам.