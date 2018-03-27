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Прокуратура призвала "не пиариться" на самом деле Ноздровской

Прокуратура призвала "не пиариться" на самом деле Ноздровской

Киев  •  УНН

 • 11364 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Расследование ДТП с участием Дмитрия Россошанского и убийства Ирины Ноздровской находится на постоянном контроле у ​​руководства прокуратуры области, а любые попытки отдельных граждан, которые хотят пропиариться на горе пострадавших, сойдут на нет. Такое заявление сделали в прокуратуре Киевской области, передает УНН.

"В последнее время отдельные граждане, которые пиарятся на горе семьи погибшей И.Ноздровской, вводят в заблуждение общество своими безосновательными и необоснованными акциями. Прокуратура Киевской области призывает не делать пиар на горе пострадавших", - говорится в заявлении.

В прокуратуре сообщили, что регулярно проводят встречи со сторонами процесса и делают все возможное в рамках законодательства. "Подчеркиваем, что неизвестные лица, которые пытаются врываться в помещения правоохранительных органов, не являются сторонами по уголовным производствах, а потому они не имеют доступ к материалам ни в деле ДТП с участием Д.Россошанского, ни в деле об убийстве И.Ноздровской", - добавили в ведомстве.

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В ведомстве напомнили, что Д.Россошанский признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины и последнему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором Обуховского районного суда Киевской области, потерпевшими подана апелляционная жалоба, по результатам которой указанный приговор отменен и дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Во время очередного судебного заседания, 14 марта, по данным прокуратуры, в качестве свидетеля был допрошен эксперт КОБСМЭ, который предоставил показания, что визуально определить, находился ли человек в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, без назначения судебно-медицинской экспертизы, невозможно. Также указано, что во время досудебного расследования, проводились 2 экспертизы на содержание наркотических и алкогольных веществ у Д.Россошанского, которые указали на отсутствие этого состояния у последнего, добавили в ведомстве.

Кроме этого, напомнили в прокуратуре, по ходатайству прокуратуры подозреваемому в убийстве И.Ноздровской продлена мера пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца, несмотря на попытку защиты подозреваемого изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с ограничением свободы.

Как ранее сообщил УНН источник, у убийцы И.Ноздровской мог быть сообщник или преступление было заказным.

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