Прокуратура закликала "не піаритися" на справі Ноздровської
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Розслідування ДТП за участю Дмитра Россошанського та вбивства Ірини Ноздровської перебуває на постійному контролі у керівництва прокуратури області, а будь-які спроби окремих громадян, які хочуть пропіаритись на горі потерпілих, зійдуть нанівець. Таку заяву зробили у прокуратурі Київської області, передає УНН.
"Останнім часом окремі громадяни, які піаряться на горі сім’ї загиблої І.Ноздровської, вводять в оману суспільство своїми безпідставними та необгрунтованими акціями. Прокуратура Київської області закликає не робити піар на горі потерпілих", - йдеться у заяві.
У прокуратурі повідомили, що регулярно проводять зустрічі зі сторонами процесу та роблять усе можливе в рамках законодавства. "Наголошуємо, що невідомі особи, які намагаються вриватися до приміщень правоохоронних органів, не є сторонами у кримінальних провадженнях, а тому вони не мають доступ до матеріалів ані в справі ДТП за участю Д.Россошанського, ані в справі про вбивство І.Ноздровської", - додали у відомстві.
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У відомстві нагадали, що Д.Россошанського визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України та останньому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. Не погодившись із вироком Обухівського районного суду Київської області, потерпілими подано апеляційну скаргу, за результами якої вказаний вирок скасовано і справу направлено на новий судовий розгляд.
Під час чергового судового засідання, 14 березня, за даними прокуратури, як свідка було допитано експерта КОБСМЕ, який надав покази, що візуально визначити, чи перебувала людина у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння, без призначення судово-медичної експертизи, неможливо. Також вказано, що під час досудового розслідування, проводились 2 експертизи на вміст наркотичних та алкогольних речовин у Д.Россошанського, які вказали на відсутність цього стану у останнього, додали у відомстві.
Окрім цього, нагадали у прокуратурі, за клопотанням прокуратури підозрюваному у вбивстві І.Ноздровської продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці, не зважаючи на спробу захисту підозрюваного змінити запобіжний захід на більш м’який, не пов’язаний із обмеженням волі.
Як раніше повідомило УНН джерело, у вбивці І.Ноздровської міг бути спільник або злочин виконувався на замовлення.