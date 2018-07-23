Прокуратура будет решать судьбу полицейского за избиение мужчины в столичном метро

"Сейчас инспекция по личному составу проводит служебную проверку, после чего материалы будут переданы в прокуратуру. Сейчас полицейского отстранено от исполнения служебных обязанностей", - сказали в полиции.



Напомним, в социальных сетях появилось видео избиения 9 июля полицейским мужчину на киевской станции метро "Почтовая площадь".



По предварительным данным, 23-летний сотрудник управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве, находясь на службе, без явной необходимости применил в отношении гражданина, который в это время находился на перроне указанной станции, меры физического воздействия и спецсредства. Действия полицейского на камеру телефона снял случайный свидетель, сообщили в прокуратуре.

По данному факту местной прокуратурой в ЕРДР внесены сведения по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Одновременно руководством столичного главка полиции инициировано проведение служебной проверки в отношении указанного работника, результаты которой будут приобщены к материалам уголовного производства.