Прокуратура вирішуватиме долю поліцейського за побиття чоловіка у столичному метро
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Прокуратура Києва вирішуватиме долю поліцейського, який побив дубинкою чоловіка на станції метро "Поштова площа" 9 липня. Про це УНН повідомили у столичній поліції.
"Зараз інспекція по особовому складу проводить службову перевірку, після чого матеріали будуть передані до прокуратури. Наразі поліцейського відсторонено від виконання службових обов’язків", - сказали у поліції.
Нагадаємо, у соціальних мережах з’явилося відео побиття 9 липня поліцейським чоловіка на київській станції метро "Поштова площа".
За попередніми даними, 23-річний співробітник управління поліції в метрополітені ГУНП в м. Києві, перебуваючи на службі, без явної необхідності застосував відносно громадянина, який в цей час перебував на пероні вказаної станції, заходи фізичного впливу та спецзасоби. Дії поліцейського на камеру телефону зняв випадковий свідок, повідомили у прокуратурі.
За цим фактом місцевою прокуратурою до ЄРДР внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).
Одночасно керівництвом столичного главку поліції ініційовано проведення службової перевірки відносно вказаного працівника, результати якої будуть долучені до матеріалів кримінального провадження.