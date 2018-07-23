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Прокуратура вирішуватиме долю поліцейського за побиття чоловіка у столичному метро

Прокуратура вирішуватиме долю поліцейського за побиття чоловіка у столичному метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Прокуратура Києва вирішуватиме долю поліцейського, який побив дубинкою чоловіка на станції метро "Поштова площа" 9 липня. Про це УНН повідомили у столичній поліції.

"Зараз інспекція по особовому складу проводить службову перевірку, після чого матеріали будуть передані до прокуратури. Наразі поліцейського відсторонено від виконання службових обов’язків", - сказали у поліції.

Нагадаємо, у соціальних мережах з’явилося відео побиття 9 липня поліцейським чоловіка на київській станції метро "Поштова площа".

За попередніми даними, 23-річний співробітник управління поліції в метрополітені ГУНП в м. Києві, перебуваючи на службі, без явної необхідності застосував відносно громадянина, який в цей час перебував на пероні вказаної станції, заходи фізичного впливу та спецзасоби. Дії поліцейського на камеру телефону зняв випадковий свідок, повідомили у прокуратурі.

За цим фактом місцевою прокуратурою до ЄРДР внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).

Одночасно керівництвом столичного главку поліції ініційовано проведення службової перевірки відносно вказаного працівника, результати якої будуть долучені до матеріалів кримінального провадження.

Українські Національні Новини

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