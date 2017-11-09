Прокуратура и СБУ завершили обыски в ГФС

"Сегодня были проведены обыски совместно со Службой безопасности Украины. Эти обыски были проведены в соответствии с постановлениями суда. На данный момент они уже завершены. Документы, изъятые во время обысков, приобщены к материалам уголовного производства и сейчас изучаются", - рассказала пресс-секретарь.

Максимець отметила, что следственные действия были осуществлены в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 364 УК, а именно злоупотребление служебными обязанностями должностными лицами Государственной фискальной службы.

Речь идет, уточнила она, о фактах злоупотребления должностными лицами ГФС, которые способствовали минимизации таможенных платежей и не приняли мер для возмещения нанесенного ущерба государству.

Она уточнила, что пока никому о подозрении не сообщалось.

В то же время, Максимец подчеркнула, что сегодняшние обыски не связаны с недавней спецоперацией НАБУ и ГФС, в результате которой были арестованы 450 млн грн на счетах одесских компаний-импортеров.

Как сообщал УНН, прокуратура и СБУ пришли с обысками в ГФС.