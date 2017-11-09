Прокуратура та СБУ завершили обшуки у ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прокуратура Києва та Служба безпеки України завершили обшуки у Державній фіскальній службі України. Слідчі дії були проведенні у межах кримінального провадження за ч.3 ст. 364 ККУ (зловживання посадовцями своїми службовими обов’язками). Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
“Сьогодні були проведені обшуки спільно зі Службою безпеки України. Ці обшуки були проведені відповідно до ухвал суду. На даний момент вони вже завершені. Документи, які вилучені під час обшуків, долучені до матеріалів кримінального провадження і зараз вивчаються”, — розповіла прес-секретар.
Максимець наголосила, що слідчі дії були здійснені у межах розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 364 ККУ, а саме зловживання службовими обов’язками посадовими особами Державної фіскальної служби.
Йдеться, уточнила вона, про факти зловживання посадовими особами ДФС, які сприяли мінімізації митних платежів і не вжили заходів для відшкодування завданих збитків державі.
Вона уточнила, що наразі нікому підозр не повідомлялося.
Водночас, Максимець наголосила, що сьогоднішні обшуки не пов’язані з недавньою спецоперацією НАБУ та ДФС, в результаті якої було арештовано 450 млн грн на рахунках одеських компаній-імпортерів.
Як повідомляв УНН, прокуратура та СБУ прийшли з обшуками до ДФС.