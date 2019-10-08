Прокуратура отменила решение о закрытии производства по факту избиения журналистов

"Прокуратурой Киевской области 7 октября 2019 года отменено постановление следователя прокуратуры области от 08.05.2019 года о закрытии уголовного производства по факту причинения 15.09.2017 года телесных повреждений журналистам на территории одного из загородных комплексов работниками Службы Управления государственной охраны по ч. 2 ст.345 -1 УК Украины", - говорится в известность.

Отмечается, что дальнейшее осуществление досудебного расследования указанного уголовного производства поручено следователям Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

Напомним, в мае этого года в Волынской области в одном из сел неизвестные избили съемочную группу одного из телеканалов и украли документы и личные вещи.