Прокуратура скасувала рішення про закриття провадження за фактом побиття журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Прокуратурою Київської області скасовано рішення про закриття провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень журналістам. Про це УНН повідомили у відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
"Прокуратурою Київської області 7 жовтня 2019 року скасовано постанову слідчого прокуратури області від 08.05.2019 року про закриття кримінального провадження за фактом спричинення 15.09.2017 року тілесних ушкоджень журналістам на території одного із заміських комплексів працівниками Служби Управління державної охорони за ч. 2 ст.345-1 КК України", - йдеться в повідомили.
Зазначається, що подальше здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.
Нагадаємо, в травні цього року у Волинській області в одному з сіл невідомі побили знімальну групу одного з телеканалів і вкрали документи і особисті речі.